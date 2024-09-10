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Байден обговорить з прем`єром Британії дозвіл ЗСУ на удари по РФ далекобійною зброєю

10 вересня 2024, 16:31

Байден обговорить з прем`єром Британії дозвіл ЗСУ на удари по РФ далекобійною зброєю

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 13 вересня, зустрінеться з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером. Вони обговорять дозвіл ЗСУ завдавати ударів углиб Росії. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на пресконференції з головою МЗС Великобританії Девідом Леммі.

«Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території РФ з британським прем'єром у п'ятницю», — заявив Блінкен.

Також Блінкен підтвердив, що Російська Федерація одержала балістичні ракети від Ірану. Він вважає, що ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів.

 Раніше ми писали, що Сполучені Штати надали більше зброї Україні, аніж будь-яка інша країна. Водночас Вашингтон також і створює значні перешкоди для ЗСУ, не дозволяючи використовувати далекобійні системи за цілями на території РФ. Деякі західні союзники України, насамперед Великобританія, готові надати Києву зелене світло.

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