Российские оккупанты установили свой флаг на детсаду в центре Гродовки под Покровском

Флаг российских оккупантов в центре Гродовки под Покровском. Фото: кадр из видео

Российские военные установили свой флаг на здании детского сада в поселке Гродовка под городом Покровск Донецкой области. Об этом стало известно из видео, опубликованного российскими провоенными Телеграм-каналами.

«Новости Донбасса» верифицировали запись с помощью Google Earth – на видео действительно детский сад в центре Гродовки.

При этом из ролика непонятно, смогли ли российские силы закрепиться на данном участке или флаг просто установил передовой отряд, который позже отошел.

Украинская сторона ситуацию на этом участке пока не комментировала.

Ранее на карте DeepState район детского сада в Гродовке находился в «серой зоне». Оттуда да окраин Покровска примерно 12 километров.

Напомним, что ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении российских оккупантов возле Покровска.