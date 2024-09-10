Російські окупанти встановили свій прапор на дитсадку в центрі Гродівки під Покровськом

Прапор російських окупантів у центрі Гродівки під Покровськом. Фото: кадр із відео

Російські військові встановили свій прапор на будівлі дитячого садка у селищі Гродівка під містом Покровськ Донецької області. Про це стало відомо з відео, опублікованого російськими провоєнними Телеграм-каналами.

«Новини Донбасу» верифікували запис за допомогою Google Earth – на відео справді дитячий садок у центрі Гродівки.

При цьому з ролика незрозуміло, чи змогли російські сили закріпитися на цій ділянці або прапор просто встановив передовий загін, який пізніше відійшов.

Українська сторона ситуацію на цій ділянці поки що не коментувала.

Раніше на карті DeepState район дитячого садка у Гродівці знаходився у «сірій зоні». Звідти до околиць Покровська приблизно 12 кілометрів.

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState повідомили про просування російських окупантів біля Покровська.