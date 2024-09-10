«Это точно плохая новость»: на оккупированной Донетчине россияне построят новую железнодорожную ветку

Новая железнодорожная ветка на оккупированной Донетчине. Фото: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко

На оккупированной части Донецкой области россияне построят новую железнодорожную ветку для сокращения прохождения грузовых поездов из Ростова-на-Дону в Мариуполь и Волноваху, чтобы обойти необходимость подниматься к Илловайскому узлу. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, новая ветка пойдет через поселок Бойковское и дальше к соединению с веткой на территории РФ.

«Частично участки этой ветки были построены еще весной как резервный вариант колеи «Гранитное-Мариуполь» без строительства мостов. В настоящее время заканчивается стадия согласования документации. И в октябре, по данным наших источников, должно начаться строительство. По опыту, эту ветку они могут реально построить в сроки от 6 до 8 месяцев. Риски, кажется, поняли. В целом – это точно плохая новость. Без преувеличений», – отметил Андрющенко.

Напомним, что Россия уже использует построенную железную дорогу в оккупированный Мариуполь для перевозки топлива.