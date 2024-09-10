«Це точно погана новина»: на окупованій Донеччині росіяни збудують нову залізничну гілку

Нова залізнична гілка на окупованій Донеччині. Фото: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

На окупованій частині Донецької області росіяни збудують нову залізничну гілку для скорочення проходження вантажних поїздів з Ростова-на-Дону до Маріуполя та Волновахи, щоб оминути необхідність підійматися до Іловайського вузла. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, нова гілка піде через селище Бойківське і далі до з'єднання з гілкою на території РФ.

«Частково ділянки цієї гілки були збудовані ще навесні як резервний варіант колії «Гранітне-Маріуполь» без будівництва мостів. Нині закінчується стадія узгодження документації. І в жовтні, за даними наших джерел, має розпочатися будівництво. За досвідом, цю гілку можуть реально побудувати в терміни від 6 до 8 місяців. Ризики, здається, зрозуміли. Загалом – це точно погана новина. Без перебільшень», – наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, що Росія вже використовує побудовану залізницю до окупованого Маріуполя для перевезення палива.