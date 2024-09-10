Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В ответ на передачу России баллистических ракет: США ввели санкции против Ирана

10 сентября 2024, 21:43

В ответ на передачу России баллистических ракет: США ввели санкции против Ирана

10 сентября США ввели санкции против Ирана в ответ на продолжающуюся военную поддержку Тегераном, включая недавнюю поставку баллистических ракет, России для ее агрессивной войны против Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

Так, под санкции попали 10 человек, шесть базирующихся в Иране и России организаций и четыре судна, которые позволяют Тегерану доставлять в Россию компоненты оружия и системы вооружения, включая беспилотники и баллистические ракеты. В санкционных списках оказались чиновники Корпуса стражей исламской революции и Министерства обороны Ирана.

Параллельно с этим международные партнеры объявляют о принятии мер, которые не позволят государственной иранской авиакомпании Iran Air работать на их территории в будущем.

Напомним, что 23 августа США ввели санкции против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и оборонно-промышленного комплекса России.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Россия Сша Иран
Прочее
Война Ракеты Санкции

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
22:12
В Енакиево оккупанты задержали девушку-подростка, которая прикурила сигарету от «Вечного огня»
20:17
«Это точно плохая новость»: на оккупированной Донетчине россияне построят новую железнодорожную ветку
15:22
В оккупированном Донецке мужчина ударил ножом «полицейского»: его задержали
10:51
Войска РФ продвинулись возле Покровска, Курахово и Угледара — DeepState
23:15
Главное за день: Армия РФ захватила Водяное. Убийство людей в Украинске
22:35
«ДНР»: Подросток ранен в оккупированной Горловке из-за атаки дрона
20:50
Группировка «ДНР» заключила в колонию на 29 лет украинского военнопленного
13:12
Россия резко сбавила темпы наступления под Покровском
11:40
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
10:20
Населенные пункты Донецкой области 17 раз подверглись российским обстрелам за сутки
08:23
Российские войска захватили еще одно село в Донецкой области
22:00
Главное за день: Удар по Николаевке. Образование для детей-переселенцев
16:59
На оккупированной Луганской области захватчики ищут виновных в пожарах
00:46
Россияне оккупировали еще одно село в Покровском районе — DeepState
23:52
Главное за день: Новые доказательства расстрелов пленных. РФ атаковала Павлоград
22:00
На окраине Донецка под обстрелом пострадали несколько человек
20:37
«Парты героев» в Мелитополе, коммунальные проблемы в Донецке, кадры из Соледара: дайджест из оккупации ►
19:44
Еще одного жителя оккупации задержали якобы за перевод денег «Азову»
11:58
Военные РФ пытаются захватить Угледар и Курахово с целью растянуть силы ВСУ
23:05
Главное за день: Путин назвал основную цель РФ в Украине. В Покровске больше не едут поезда
все новости
23:24
Украинские десантники сорвали штурм российский войск на Покровском направлении: в ВСУ показали видео
22:44
В России заявили о начале «масштабного контрнаступления» в Курской области
22:12
В Енакиево оккупанты задержали девушку-подростка, которая прикурила сигарету от «Вечного огня»
21:43
В ответ на передачу России баллистических ракет: США ввели санкции против Ирана
20:17
«Это точно плохая новость»: на оккупированной Донетчине россияне построят новую железнодорожную ветку
19:40
Российские оккупанты установили свой флаг на детсаду в центре Гродовки под Покровском
17:58
Прямо в момент пусков: ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» возле Часов Яра
17:39
Украинская армия отбила у войск РФ позиции вблизи Северска на Донетчине – ISW
17:12
Премьер рассказал, сколько семей получили жилье по программе «єВідновлення»
16:45
Российская армия ударила по Краматорску: под ударом оказалась промзона города
16:31
Байден обсудит с премьером Британии разрешение ВСУ на удары по РФ дальнобойным оружием
16:10
Осужденных в России украинцев хотят отправлять на родину отбывать срок
15:59
В Константиновке будет приостановлена подача воды: дата и причина
15:22
В оккупированном Донецке мужчина ударил ножом «полицейского»: его задержали
15:11
Войска РФ ударили по селу в Покровском районе: погиб мужчина
14:58
Россияне атаковали Покровск: жители частично остались без газа
14:40
В Лимане остается более 4000 человек и один ребенок — ГВА
13:14
Войска РФ начали бить по Краматорску авиабомбами
12:19
В Константиновке прозвучали взрывы: местные жители сообщают о «прилетах»
11:59
Армия РФ за сутки атаковала Кураховскую громаду: в Горняке есть жертвы и пострадавшие
все новости
ВИДЕО
Флаг российских оккупантов в центре Гродовки под Покровском. Фото: кадр из видео Российские оккупанты установили свой флаг на детсаду в центре Гродовки под Покровском
10 сентября, 19:40
Уничтоженный «Солнцепек» возле Часов Яра. Фото: кадр из видео Прямо в момент пусков: ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» возле Часов Яра
10 сентября, 17:58
Обломки сбитого беспилотника попали в многоэтажку под Москвой. Фото: Baza Дроны массированно атаковали Подмосковье и еще несколько регионов РФ
10 сентября, 08:56
Спасение жителей Мирнограда и Гродовки. Фото: кадр из видео Раненые прошли 10 км: полицейские под обстрелами россиян спасли жителей Мирнограда и Гродовки на Донетчине
09 сентября, 17:07
Пожарные потушили пожар в городе Курахово. Фото: ГСЧС Удар по Курахово из РСЗО и артиллерии: спасатели ликвидировали крупный пожар
09 сентября, 15:48
Памятник Николаю Леонтовичу в Покровске перевезут в Винницу. Фото: Суспільне Донбас Из прифронтового Покровска перевезут памятники Тарасу Шевченко и Николаю Леонтовичу
09 сентября, 14:41

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор