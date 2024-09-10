В ответ на передачу России баллистических ракет: США ввели санкции против Ирана

10 сентября США ввели санкции против Ирана в ответ на продолжающуюся военную поддержку Тегераном, включая недавнюю поставку баллистических ракет, России для ее агрессивной войны против Украины. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

Так, под санкции попали 10 человек, шесть базирующихся в Иране и России организаций и четыре судна, которые позволяют Тегерану доставлять в Россию компоненты оружия и системы вооружения, включая беспилотники и баллистические ракеты. В санкционных списках оказались чиновники Корпуса стражей исламской революции и Министерства обороны Ирана.

Параллельно с этим международные партнеры объявляют о принятии мер, которые не позволят государственной иранской авиакомпании Iran Air работать на их территории в будущем.

Напомним, что 23 августа США ввели санкции против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и оборонно-промышленного комплекса России.