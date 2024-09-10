У відповідь на передачу Росії балістичних ракет: США ввели санкції проти Ірану

10 вересня США ввели санкції проти Ірану у відповідь на військову підтримку Тегераном, включаючи нещодавнє постачання балістичних ракет, Росії для її агресивної війни проти України. Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.

Так, під санкції потрапили 10 людей, шість організацій, що базуються в Ірані та Росії, і чотири судна, які дозволяють Тегерану доставляти до Росії компоненти зброї та системи озброєння, включаючи безпілотники та балістичні ракети. У санкційних списках опинилися чиновники Корпусу вартових ісламської революції та Міністерства оборони Ірану.

Паралельно з цим міжнародні партнери оголошують про вжиття заходів, які не дозволять державній іранській авіакомпанії Iran Air працювати на їхній території в майбутньому.

Нагадаємо, що 23 серпня США ввели санкції проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та оборонно-промислового комплексу Росії.