Украинские десантники сорвали штурм российский войск на Покровском направлении: в ВСУ показали видео

Последствия удара по месту скопления российских штурмовиков на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Бойцы 71-й егерской бригады ВСУ сорвали атаку армии РФ на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 71-й ОЕБр.

Разведчики вовремя заметили группу штурмовиков россиян, собравшуюся для вылазки на украинские позиции. После этого FPV-дрон ударил по месту скопления оккупантов. В результате четыре оккупанта ликвидированы, еще пять – ранены.

Напомним, что украинская армия отбила у войск РФ позиции вблизи города Северск на Донетчине.