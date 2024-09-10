Українські десантники зірвали штурм російських військ на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео

Наслідки удару по місцю скупчення російських штурмовиків на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Бійці 71-ї єгерської бригади ЗСУ зірвали атаку армії РФ на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 71-ї ОЄБр.

Розвідники вчасно помітили групу штурмовиків росіян, які зібралися для вилазки на українські позиції. Після цього FPV-дрон ударив по місцю скупчення окупантів. У результаті чотири окупанти ліквідовані, ще п'ять – поранені.

Нагадаємо, що українська армія відбила у військ РФ позиції поблизу міста Сіверськ на Донеччині.