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В Украину вернули еще шесть детей, в том числе из оккупированного Крыма

11 сентября 2024, 07:32

В Украину вернули еще шесть детей, в том числе из оккупированного Крыма

В Украину вернулись шесть детей с оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой областей и захваченного россиянами Крыма. Об этом сообщил бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. 

Отмечается, что среди вернувшихся был 17-летний парень, который, по словам Кулебы, боялся, что его заберут служить в армию РФ. Утверждается, что другого парня все же насильно забрали служить в ВС РФ. 

«История Мирослава подтверждает главную причину, почему Украина продолжает прилагать усилия для спасения детей из временной оккупации. Чтобы агрессор не добрался до этих детей и не превратил их в военные машины, которые воюют против собственного народа», — заявили в организации Save Ukraine, которая также занималась возвращением детей. 

По состоянию на 10 сентября 2024 года благодаря усилиям Save Ukraine и Bring Kids Back UA удалось вернуть из оккупации уже 487 детей.

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