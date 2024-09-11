В Україну повернули ще шістьох дітей, у тому числі з окупованого Криму

В Україну повернулися шестеро дітей з окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької областей та із захопленого росіянами Криму. Про це повідомив колишній уповноважений президента України із прав дитини Микола Кулеба.

Зазначається, що серед тих, хто повернувся, був 17-річний хлопець, який, за словами Кулеби, боявся, що його заберуть служити в армію РФ. Стверджується, що іншого хлопця все ж таки насильно забрали служити у ЗС РФ.

«Історія Мирослава підтверджує головну причину, чому Україна продовжує докладати зусиль для порятунку дітей із тимчасової окупації. Щоб агресор не дістався цих дітей і не перетворив їх на військові машини, які воюють проти власного народу», — заявили в організації Save Ukraine, яка також займалася поверненням дітей.

Станом на 10 вересня 2024 року завдяки зусиллям Save Ukraine та Bring Kids Back UA вдалося повернути з окупації вже 487 дітей.