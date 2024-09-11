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РФ обстреляла Украину ракетами и дронами: ПВО сбила 20 целей

11 сентября 2024, 09:49

РФ обстреляла Украину ракетами и дронами: ПВО сбила 20 целей

ПВО сбила 20 БПЛА. Фото: Воздушные силы ВСУ ПВО сбила 20 БПЛА. Фото: Воздушные силы ВСУ

Российская армия в ночь на 11 сентября атаковала территорию Украины ракетами разных типов и ударными дронами-камикадзе. Всего было обнаружено и осуществлено сопровождение 34-х средств воздушного нападения. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

«Враг ударил одной баллистической ракетой «Искандер-М» из Краснодарского края, двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины, 6-ю противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный, 25-ю ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Курск, Ейск — РФ, мыс Чауда — Крым)», — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя силы и средства противовоздушной обороны сбили 20 ударных БпЛА, 5 вражеских беспилотников локально потеряны на территории Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала).

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Ранее мы писали, что бойцы 71-й егерской бригады ВСУ сорвали атаку армии РФ на Покровском направлении

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