РФ обстріляла Україну ракетами та дронами: ППО збила 20 цілей

ППО збила 20 БПЛА. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Російська армія в ніч проти 11 вересня атакувала територію України ракетами різних типів та ударними дронами-камікадзе. Усього було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«Ворог вдарив однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з Краснодарського краю, двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини, 6 протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, 25-ма БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ — РФ, мис Чауда – Крим)», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок протиповітряного бою сили та засоби протиповітряної оборони збили 20 ударних БпЛА, 5 ворожих безпілотників локально втрачено на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).



Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.



Раніше ми писали, що бійці 71-ї єгерської бригади ЗСУ зірвали атаку армії РФ на Покровському напрямку.