Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Российские военные продвинулись возле Мариновки, в Украинске и окрестностях — DeepState

11 сентября 2024, 09:58

Российские военные продвинулись возле Мариновки, в Украинске и окрестностях — DeepState

В Украинске и его окрестностях отмечается продвижение российских войск. Карты DeepState В Украинске и его окрестностях отмечается продвижение российских войск. Карты DeepState

Воинские подразделения российской армии продвинулись в Донецкой области возле Мариновки, в Украинске и его окрестностях. Об этом сообщил украинский мониторинговый ресурс DeepState.

Также отмечается, что ситуация для ВСУ в Курской области России ухудшилась.

«Вооруженные силы РФ предприняли активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через реку Сейм, а затем через мелкие реки», — говорится в сообщении.

Аналитики также зафиксировали движение бронированной колонны россиян из Коренево в направлении Снагости, а также активные боевые действия там.

Ранее сообщалось, что 10 сентября войска группировки «Север» Вооруженных сил РФ якобы «довольно серьезно продвинулись» в Курской области. Об этом стало известно из сообщения российской группировки войск «Север». По словам оккупантов, «ВСУ при обороне задействовали танки и РСЗО». В прокремлевском телеграм-канале Mash назвали это «масштабным контрнаступлением» и заявили о продвижении российской армии якобы на более чем 10 км. Там также заявили о «взятии под контроль села Гордеевка.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Война Фронт Украинск ситуация на фронте DeepState Продвижение ВС РФ Покровское направление

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:53
За прошедшие сутки армия РФ 14 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области: два человека погибли
09:58
Российские военные продвинулись возле Мариновки, в Украинске и окрестностях — DeepState
07:32
В Украину вернули еще шесть детей, в том числе из оккупированного Крыма
23:45
Главное за день: РФ продвинулась на Донетчине. Путин перебросил войска в Курскую область
22:12
В Енакиево оккупанты задержали девушку-подростка, которая прикурила сигарету от «Вечного огня»
20:17
«Это точно плохая новость»: на оккупированной Донетчине россияне построят новую железнодорожную ветку
15:22
В оккупированном Донецке мужчина ударил ножом «полицейского»: его задержали
10:51
Войска РФ продвинулись возле Покровска, Курахово и Угледара — DeepState
23:15
Главное за день: Армия РФ захватила Водяное. Убийство людей в Украинске
22:35
«ДНР»: Подросток ранен в оккупированной Горловке из-за атаки дрона
20:50
Группировка «ДНР» заключила в колонию на 29 лет украинского военнопленного
13:12
Россия резко сбавила темпы наступления под Покровском
11:40
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
10:20
Населенные пункты Донецкой области 17 раз подверглись российским обстрелам за сутки
08:23
Российские войска захватили еще одно село в Донецкой области
22:00
Главное за день: Удар по Николаевке. Образование для детей-переселенцев
16:59
На оккупированной Луганской области захватчики ищут виновных в пожарах
00:46
Россияне оккупировали еще одно село в Покровском районе — DeepState
23:52
Главное за день: Новые доказательства расстрелов пленных. РФ атаковала Павлоград
22:00
На окраине Донецка под обстрелом пострадали несколько человек
все новости
11:30
В Константиновке из-за вчерашнего обстрела повреждена железная дорога
10:59
ВСУ уничтожили российских операторов дронов и склад боеприпасов на Покровском направлении
10:53
За прошедшие сутки армия РФ 14 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области: два человека погибли
09:58
Российские военные продвинулись возле Мариновки, в Украинске и окрестностях — DeepState
09:49
РФ обстреляла Украину ракетами и дронами: ПВО сбила 20 целей
09:25
Из-за подрыва железнодорожных путей в Белгородской области РФ с рельсов сошел поезд
07:32
В Украину вернули еще шесть детей, в том числе из оккупированного Крыма
23:45
Главное за день: РФ продвинулась на Донетчине. Путин перебросил войска в Курскую область
23:24
Украинские десантники сорвали штурм российский войск на Покровском направлении: в ВСУ показали видео
22:44
В России заявили о начале «масштабного контрнаступления» в Курской области
22:12
В Енакиево оккупанты задержали девушку-подростка, которая прикурила сигарету от «Вечного огня»
21:43
В ответ на передачу России баллистических ракет: США ввели санкции против Ирана
20:17
«Это точно плохая новость»: на оккупированной Донетчине россияне построят новую железнодорожную ветку
19:40
Российские оккупанты установили свой флаг на детсаду в центре Гродовки под Покровском
17:58
Прямо в момент пусков: ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» возле Часов Яра
17:39
Украинская армия отбила у войск РФ позиции вблизи Северска на Донетчине – ISW
17:12
Премьер рассказал, сколько семей получили жилье по программе «єВідновлення»
16:45
Российская армия ударила по Краматорску: под ударом оказалась промзона города
16:31
Байден обсудит с премьером Британии разрешение ВСУ на удары по РФ дальнобойным оружием
16:10
Осужденных в России украинцев хотят отправлять на родину отбывать срок
все новости
ВИДЕО
ВСУ рассказали об успехах на Покровском направлении. Фото: скриншот ВСУ уничтожили российских операторов дронов и склад боеприпасов на Покровском направлении
11 сентября, 10:59
Последствия удара по месту скопления российских штурмовиков на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские десантники сорвали штурм российский войск на Покровском направлении: в ВСУ показали видео
10 сентября, 23:24
Флаг российских оккупантов в центре Гродовки под Покровском. Фото: кадр из видео Российские оккупанты установили свой флаг на детсаду в центре Гродовки под Покровском
10 сентября, 19:40
Уничтоженный «Солнцепек» возле Часов Яра. Фото: кадр из видео Прямо в момент пусков: ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» возле Часов Яра
10 сентября, 17:58
Обломки сбитого беспилотника попали в многоэтажку под Москвой. Фото: Baza Дроны массированно атаковали Подмосковье и еще несколько регионов РФ
10 сентября, 08:56
Спасение жителей Мирнограда и Гродовки. Фото: кадр из видео Раненые прошли 10 км: полицейские под обстрелами россиян спасли жителей Мирнограда и Гродовки на Донетчине
09 сентября, 17:07
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор