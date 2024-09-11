Российские военные продвинулись возле Мариновки, в Украинске и окрестностях — DeepState

В Украинске и его окрестностях отмечается продвижение российских войск. Карты DeepState

Воинские подразделения российской армии продвинулись в Донецкой области возле Мариновки, в Украинске и его окрестностях. Об этом сообщил украинский мониторинговый ресурс DeepState.

Также отмечается, что ситуация для ВСУ в Курской области России ухудшилась.

«Вооруженные силы РФ предприняли активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через реку Сейм, а затем через мелкие реки», — говорится в сообщении.

Аналитики также зафиксировали движение бронированной колонны россиян из Коренево в направлении Снагости, а также активные боевые действия там.

Ранее сообщалось, что 10 сентября войска группировки «Север» Вооруженных сил РФ якобы «довольно серьезно продвинулись» в Курской области. Об этом стало известно из сообщения российской группировки войск «Север». По словам оккупантов, «ВСУ при обороне задействовали танки и РСЗО». В прокремлевском телеграм-канале Mash назвали это «масштабным контрнаступлением» и заявили о продвижении российской армии якобы на более чем 10 км. Там также заявили о «взятии под контроль села Гордеевка.