Російські військові просунулися біля Маринівки, в Українську та на околицях — DeepState

В Українську та його околицях відзначається просування російських військ. Карти DeepState

Військові підрозділи російської армії просунулися на Донеччині біля Маринівки, в Українську та його околицях. Про це повідомив український моніторинговий ресурс DeepState.

Також наголошується, що ситуація для ЗСУ у Курській області Росії погіршилася.

«Збройні сили РФ здійснили активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через річку Сейм, а потім через дрібні річки», — йдеться у повідомленні.

Аналітики також зафіксували рух броньованої колони росіян із Коренево у напрямку Снагості, а також активні бойові дії там.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня війська угруповання «Північ» Збройних сил РФ нібито «досить серйозно просунулися» у Курській області. Про це стало відомо із повідомлення російського угруповання військ «Північ». За словами окупантів, «ЗСУ при обороні задіяли танки та РСЗВ». У прокремлівському телеграм-каналі Mash назвали це «масштабним контрнаступом» і заявили про просування російської армії нібито більш ніж на 10 км. Там також заявили про взяття під контроль села Гордіївка.