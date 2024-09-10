В России заявили о начале «масштабного контрнаступления» в Курской области

10 сентября войска группировки «Север» Вооруженных сил РФ якобы «довольно серьезно продвинулись» в Курской области. Об этом стало известно из сообщения группировки войск «Север».
По словам оккупантов, «ВСУ при обороне задействовали танки и РСЗО».
В прокремлевском Телеграм-канале Mash назвали это «масштабным контрнаступлением» и заявили о продвижении российской армии якобы на более чем 10 км. Там также заявили о «взятии под контроль села Гордеевка».
Подтверждений этой информации россияне не предоставили.
Напомним, что украинская армия отбила у войск РФ позиции вблизи города Северск на Донетчине.
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