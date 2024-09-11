Армия РФ ударила по Доброполью: есть пострадавшая

Российские военные в среду, 11 сентября, обстреляли город Доброполье Донецкой области. В результате атаки есть пострадавшая. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в утренней сводке.



«В Доброполье ранен гражданский человек», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ведомстве уточнили, что оккупационная армия РФ повредила десять частных домов, спортивный комплекс, магазин, котельная, гараж и автомобиль.



Ранее мы писали, что 11 сентября приблизительно в 11:20 в городе Константиновка Донецкой области прогремели мощные взрывы.