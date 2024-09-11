Армія РФ вдарила по Добропіллю: є постраждала

Російські військові у середу, 11 вересня, обстріляли місто Добропілля на Донеччині. Внаслідок атаки є постраждала. Про це повідомили у пресслужбі поліції у ранковому зведенні.



«У Добропіллі поранено цивільну людину», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у відомстві уточнили, що окупаційна армія РФ пошкодила десять приватних будинків, спортивний комплекс, магазин, котельня, гараж та автомобіль.



Раніше ми писали, що 11 вересня приблизно об 11:20 у місті Костянтинівка Донецької області пролунали потужні вибухи.