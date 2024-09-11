В Доброполье 12 сентября отключат воду

В Доброполье Донецкой области в четверг, 12 сентября, местные жители до вечера останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе Добропольской городской военной администрации.



«12.09.2024 года с 09.00 до 15.00 на ПС-35Кв Золотой Колодец запланированы ремонтные работы, что приведет к обесточиванию водозабора Золотой Колодец», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в связи с этим подача воды в Доброполье не будет осуществляться до 18.00.



Ранее мы писали, что в Константиновке приостановлена подача воды.