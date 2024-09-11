У Добропіллі 12 вересня відключать воду

У Добропіллі Донецької області у четвер, 12 вересня, місцеві жителі до вечора залишаться без води. Про це повідомили у пресслужбі Добропільської міської військової адміністрації.
«12.09.2024 року з 09.00 до 15.00 на ПС-35Кв Золотий Колодязь заплановані ремонтні роботи, що приведе до знеструмлення водозабору Золотий Колодязь», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що через це подача води до Добропілля не здійснюватиметься до 18.00.
Раніше ми писали, що у Костянтинівці призупинено подачу води.
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