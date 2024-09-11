Россияне ударили по Каменскому району Днепропетровской области: есть погибший и пострадавшие

В Каменском районе Днепропетровской области из-за российского обстрела сегодня погиб мужчина. Фото: соцсети

Российские войска атаковали Днепропетровскую область днем, 11 сентября. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Взрывы в Каменском районе раздались во время воздушной тревоги.

Глава области проинформировал, что в результате российской атаки есть погибший, 38-летний мужчина, и пострадавшие.

«Из-за атаки россиян есть погибший. Не обошлось и без пострадавших», — написал глава ОВА в соцсети.

Напомним, в среду, 11 сентября, армия РФ дважды обстреляла город Константиновка Донецкой области. В результате этих ударов три человека погибли, пятеро — ранены.