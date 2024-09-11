Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

РФ снова ударила по Константиновке: есть жертва и пострадавшие

11 сентября 2024, 13:13

РФ снова ударила по Константиновке: есть жертва и пострадавшие

Россияне обстреляли Константиновку. Фото: Вадим Филашкин Россияне обстреляли Константиновку. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты 11 сентября в очередной раз атаковали Константиновку. На этот раз один погибший и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По информации Филашкина, в результате российской атаки один человек погиб, пятеро гражданских – получили ранения.

Таким образом, российская армия двумя ударами по городу уже убила 3 человека и ранила 5 человек.

На месте обстрелов работают все ответственные службы. 

Ранее мы писали, что россияне днем 11 сентября атаковали Константиновку. Погибли две женщины. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Константиновка Донецкая область
Люди
Вадим Филашкин
События
Война Обстрел

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:40
Константиновка: Две женщины погибли в результате обстрела города сегодня днем
12:20
«Я сотрудничал с ФСБ с 2014 года!»: бывшего «мэра» Макеевки судят за мародерство в Москве
10:53
За прошедшие сутки армия РФ 14 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области: два человека погибли
09:58
Российские военные продвинулись возле Мариновки, в Украинске и окрестностях — DeepState
07:32
В Украину вернули еще шесть детей, в том числе из оккупированного Крыма
23:45
Главное за день: РФ продвинулась на Донетчине. Путин перебросил войска в Курскую область
22:12
В Енакиево оккупанты задержали девушку-подростка, которая прикурила сигарету от «Вечного огня»
20:17
«Это точно плохая новость»: на оккупированной Донетчине россияне построят новую железнодорожную ветку
15:22
В оккупированном Донецке мужчина ударил ножом «полицейского»: его задержали
10:51
Войска РФ продвинулись возле Покровска, Курахово и Угледара — DeepState
23:15
Главное за день: Армия РФ захватила Водяное. Убийство людей в Украинске
22:35
«ДНР»: Подросток ранен в оккупированной Горловке из-за атаки дрона
20:50
Группировка «ДНР» заключила в колонию на 29 лет украинского военнопленного
13:12
Россия резко сбавила темпы наступления под Покровском
11:40
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
10:20
Населенные пункты Донецкой области 17 раз подверглись российским обстрелам за сутки
08:23
Российские войска захватили еще одно село в Донецкой области
22:00
Главное за день: Удар по Николаевке. Образование для детей-переселенцев
16:59
На оккупированной Луганской области захватчики ищут виновных в пожарах
00:46
Россияне оккупировали еще одно село в Покровском районе — DeepState
все новости
14:46
В Покровском районе произошло смертельное ДТП: понгибли трое людей
14:27
Россияне ударили по Каменскому району Днепропетровской области: есть погибший и пострадавшие
13:53
Жители Покровской громады остались без воды и газа
13:13
РФ снова ударила по Константиновке: есть жертва и пострадавшие
12:59
В Доброполье 12 сентября отключат воду
12:40
Константиновка: Две женщины погибли в результате обстрела города сегодня днем
12:33
Армия РФ ударила по Доброполью: есть пострадавшая
12:20
«Я сотрудничал с ФСБ с 2014 года!»: бывшего «мэра» Макеевки судят за мародерство в Москве
12:10
В Константиновке прогремели взрывы: большая часть города осталась без света
11:30
В Константиновке из-за вчерашнего обстрела повреждена железная дорога
10:59
ВСУ уничтожили российских операторов дронов и склад боеприпасов на Покровском направлении
10:53
За прошедшие сутки армия РФ 14 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области: два человека погибли
09:58
Российские военные продвинулись возле Мариновки, в Украинске и окрестностях — DeepState
09:49
РФ обстреляла Украину ракетами и дронами: ПВО сбила 20 целей
09:25
Из-за подрыва железнодорожных путей в Белгородской области РФ с рельсов сошел поезд
07:32
В Украину вернули еще шесть детей, в том числе из оккупированного Крыма
23:45
Главное за день: РФ продвинулась на Донетчине. Путин перебросил войска в Курскую область
23:24
Украинские десантники сорвали штурм российский войск на Покровском направлении: в ВСУ показали видео
22:44
В России заявили о начале «масштабного контрнаступления» в Курской области
22:12
В Енакиево оккупанты задержали девушку-подростка, которая прикурила сигарету от «Вечного огня»
все новости
ВИДЕО
В Покровском районе авария. Фото: ГСЧС В Покровском районе произошло смертельное ДТП: понгибли трое людей
11 сентября, 14:46
ВСУ рассказали об успехах на Покровском направлении. Фото: скриншот ВСУ уничтожили российских операторов дронов и склад боеприпасов на Покровском направлении
11 сентября, 10:59
Последствия удара по месту скопления российских штурмовиков на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские десантники сорвали штурм российский войск на Покровском направлении: в ВСУ показали видео
10 сентября, 23:24
Флаг российских оккупантов в центре Гродовки под Покровском. Фото: кадр из видео Российские оккупанты установили свой флаг на детсаду в центре Гродовки под Покровском
10 сентября, 19:40
Уничтоженный «Солнцепек» возле Часов Яра. Фото: кадр из видео Прямо в момент пусков: ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» возле Часов Яра
10 сентября, 17:58
Обломки сбитого беспилотника попали в многоэтажку под Москвой. Фото: Baza Дроны массированно атаковали Подмосковье и еще несколько регионов РФ
10 сентября, 08:56
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор