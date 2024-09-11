РФ снова ударила по Константиновке: есть жертва и пострадавшие

Россияне обстреляли Константиновку. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты 11 сентября в очередной раз атаковали Константиновку. На этот раз один погибший и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По информации Филашкина, в результате российской атаки один человек погиб, пятеро гражданских – получили ранения.



Таким образом, российская армия двумя ударами по городу уже убила 3 человека и ранила 5 человек.



На месте обстрелов работают все ответственные службы.



Ранее мы писали, что россияне днем 11 сентября атаковали Константиновку. Погибли две женщины.