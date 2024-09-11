РФ снова ударила по Константиновке: есть жертва и пострадавшие

Российские оккупанты 11 сентября в очередной раз атаковали Константиновку. На этот раз один погибший и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По информации Филашкина, в результате российской атаки один человек погиб, пятеро гражданских – получили ранения.
Таким образом, российская армия двумя ударами по городу уже убила 3 человека и ранила 5 человек.
На месте обстрелов работают все ответственные службы.
Ранее мы писали, что россияне днем 11 сентября атаковали Константиновку. Погибли две женщины.
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