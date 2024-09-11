Росіяни вдарили по Кам'янському району Дніпропетровської області: є загиблий та постраждалі

У Кам'янському районі Дніпропетровської області через російський обстріл сьогодні загинув чоловік. Фото: соцмережі

Російські війська атакували Дніпропетровську область вдень, 11 вересня. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вибухи у Кам'янському районі пролунали під час повітряної тривоги.

Глава області поінформував, що в результаті російської атаки є загиблий — 38-річний чоловік, та постраждалі.

«Через атаку росіян є загиблий. Не обійшлося і без постраждалих», — написав голова ОВА в соцмережі.

Нагадаємо, у середу, 11 вересня, армія РФ двічі обстріляла місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок цих ударів троє людей загинули, п'ятеро — поранені.