Росіяни вдарили по Кам'янському району Дніпропетровської області: є загиблий та постраждалі

Російські війська атакували Дніпропетровську область вдень, 11 вересня. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вибухи у Кам'янському районі пролунали під час повітряної тривоги.
Глава області поінформував, що в результаті російської атаки є загиблий — 38-річний чоловік, та постраждалі.
«Через атаку росіян є загиблий. Не обійшлося і без постраждалих», — написав голова ОВА в соцмережі.
Нагадаємо, у середу, 11 вересня, армія РФ двічі обстріляла місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок цих ударів троє людей загинули, п'ятеро — поранені.
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