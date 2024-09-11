В Донецкой области эвакуационная группа ГСЧС попала под обстрел оккупантов: ранены спасатели

Последствия обстрела эвакуационной группы ГСЧС на Донетчине. Фото: ГСЧС

В Волновахском районе эвакуационная группа ГСЧС во время эвакуации гражданского населения попала под российский обстрел. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

В результате атаки два спасателя приданных сил Запорожской и Херсонской областей получили ранения. Также повреждены два бронированных автомобиля.

Раненых эвакуировали в больницу для оказания квалифицированной помощи.

Напомним, что 11 сентября армия РФ из РСЗО ударила по селу Константинополь Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще два – получили ранения.