В Донецькій області евакуаційна група ДСНС потрапила під обстріл окупантів: поранені рятувальники

Наслідки обстрілу евакуаційної групи ДСНС на Донеччині. Фото: ДСНС

У Волноваському районі евакуаційна група ДСНС під час евакуації цивільного населення потрапила під російський обстріл. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Внаслідок атаки два рятувальники наданих сил Запорізької та Херсонської областей отримали поранення. Також пошкоджені два броньовані автомобілі.

Поранених евакуювали до лікарні для надання кваліфікованої допомоги.

Нагадаємо, що 11 вересня армія РФ з РСЗВ ударила по селу Константинополь Донецької області, внаслідок чого дві людини загинули, ще дві – отримали поранення.