Российская армия из РСЗО ударила по Константинополю в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Последствия обстрела села Константинополь Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

11 сентября в середине дня россияне из РСЗО «Торнадо-С» обстреляли село Константинополь Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Повреждены шесть частных домов, кафе, магазин, административное здание, линия электропередач и 12 автомобилей.

В результате обстрела два человека погибли, еще два – получили ранения.

Напомним, что 11 сентября российские захватчики дважды обстреляли город Константиновка на Донетчине, в результате чего три человека погибли, еще пять – ранены.