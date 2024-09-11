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Великобритания уже приняла решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по территории РФ – СМИ

11 сентября 2024, 22:46

Великобритания уже приняла решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по территории РФ – СМИ

Лондон уже принял решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям в России, хотя не ожидается, что об этом публично объявят в пятницу, когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на источники в правительстве Британии.

Кроме того, совместный визит государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в Киев в среду для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоялся бы, если бы не было положительного решения по Storm Shadow.

Однако публичное объявление о ракетах большой дальности в Киеве считалось бы излишней провокацией. По всей вероятности, все еще останутся ограничения по использованию Украиной ракет, радиус действия которых составляет более 300 километров, чтобы избежать «необдуманных или ненужных атак».

Напомним, что 11 сентября Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине.

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