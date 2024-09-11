Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине. Какое оружие получат ВСУ

11 сентября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время рабочего визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму не менее 600 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Украина получит сотни ракет ПВО, десятки тысяч артиллерийских боеприпасов и больше бронетехники. Все это вооружение доставят в Украину до конца года.

Напомним, что 23 августа США объявили о новом пакете военном помощи Украине.