Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні бити ракетами Storm Shadow по території РФ – ЗМІ

Лондон уже ухвалив рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях в Росії, хоча не очікується, що про це публічно оголосять у п'ятницю, коли прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер зустрінеться із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Про це пише британське видання The Guardian із посиланням на джерела в уряді Британії.

Крім того, спільний візит державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до Києва у середу для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським не відбувся би, якби не було позитивного рішення щодо Storm Shadow.

Однак публічне оголошення про ракети великої дальності у Києві вважалося б зайвою провокацією. Ймовірно, все ще залишаться обмеження щодо використання Україною ракет, радіус дії яких становить понад 300 кілометрів, щоб уникнути «необдуманих чи непотрібних атак».

Нагадаємо, що 11 вересня Великобританія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.