Россия потеряла истребитель Су-30СМ у берегов Крыма

Россия потеряла истребитель Су-30СМ у берегов оккупированного Крыма в ночь на 11 сентября. Сначала о пропаже самолета над Черным морем написал телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на источник в ВСУ.



Минувшей ночью СУ-30СМ взлетел с аэродрома «Саки» в Новофедоровке и выполнил пуски ракет Х-31П. На аэродром он не вернулся, началась поисковая операция.



По данным «Крымского ветра», российская поисковая группа нашла масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в том числе крыло. Поднять ничего не смогли.



По данным канала, на борту находились СУ-30СМ летчик капитан Егор Степанишин и штурман капитан Фомин Д. О.



«Крымский ветер» утверждает, что истребитель сбили в 03:27.



Позднее потерю СУ-30СМ с экипажем на борту подтвердил российский Z-канал Fighterbomber. Он опубликовал черно-белое фото этой модели самолета.