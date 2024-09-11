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Росія втратила винищувач Су-30СМ біля берегів Криму

11 вересня 2024, 23:19

Росія втратила винищувач Су-30СМ біля берегів Криму

Росія втратила винищувач Су-30СМ біля берегів окупованого Криму в ніч проти 11 вересня. Спочатку про зникнення літака над Чорним морем написав телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на джерело у ЗСУ.

Минулої ночі СУ-30СМ злетів з аеродрому «Саки» у Новофедорівці та виконав пуски ракет Х-31П. На аеродром він не повернувся, розпочалася пошукова операція.

За даними «Кримського вітру», російська пошукова група знайшла масляну пляму діаметром близько 3 км, а також уламки літака, у тому числі крило. Підняти нічого не змогли.

За даними каналу, на борту знаходилися СУ-30СМ льотчик капітан Єгор Степанишин та штурман капітан Фомін Д. О.

«Кримський вітер» стверджує, що винищувач збили о 03:27.

Пізніше втрату СУ-30СМ із екіпажем на борту підтвердив російський Z-канал Fighterbomber. Він опублікував чорно-біле фото цієї моделі літака.

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