Всех местных жителей на оккупированных территориях заставляют получать паспорт РФ — ЦНС

На оккупированных территориях Украины местных жителей заставляют получать российский паспорт. Коллаж: ЦНС

Российские захватчики хотят до конца 2024 года «паспортизировать» все местное население от 14 лет на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что среди работников предприятий, учреждений, организаций, оказавшихся в оккупации, началась жесткая информационная кампания.

«Людей запугивают лишением практически каких-либо прав. С начала 2025 года тех, кто не получил российский документ, будут вносить на спецучет и лишать статуса "иностранного гражданина"», — говорится в сообщении.

В ЦНС заявили, что эта принудительная паспортизация является частью более широкой стратегии России по изменению демографического состава оккупированных территорий и попытки легитимировать контроль над украинскими землями.

«Жители временно захваченных территорий оказываются перед сложным выбором: либо подчиняться и потерять свою идентичность, либо отказаться и быть изолированными от общества на своей родной земле. Такая политика Кремля является очередным шагом в направлении насильственной русификации и ассимиляции украинцев», — сообщает ЦНС.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты под видом обучения патриотизму продолжают масштабную кампанию по вербовке молодежи на оккупированных территориях Украины.