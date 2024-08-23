Россияне вербуют молодежь на оккупированных территориях Украины — ЦНС

Российские захватчики на оккупированных территориях Украины вербуют молодых людей. Фото: ЦНС

Российские оккупанты под видом обучения патриотизму продолжают масштабную кампанию по вербовке молодежи на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, оккупанты создают сети различных патриотических организаций. Например, недавно в селе Веселое Запорожской области появилась новая ячейка так называемой «Молодой гвардии».

ЦНС отмечает, что такие структуры позиционируются россиянами как возможность для самореализации молодежи, развития лидерских навыков и патриотического воспитания.

«Молодежь привлекают к разнообразным пропагандистским мероприятиям, а затем и военной подготовке. Им обещают возможность "изменить мир"», — говорится в сообщении.

Однако, как считают в ЦНС, эти программы направлены на превращение молодежи в инструмент для выполнения целей российских оккупантов, готовя их как «пушечное мясо» для будущих войн Кремля.