Усіх місцевих жителів на окупованих територіях змушують отримувати паспорт РФ — ЦНС

На окупованих територіях України місцевих мешканців змушують отримувати російський паспорт. Колаж: ЦНС

Російські загарбники хочуть до кінця 2024 року паспортизувати все місцеве населення від 14 років на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив Центр національного спротиву.

У повідомленні зазначається, що серед працівників підприємств, установ, організацій, які опинилися в окупації, розпочалася жорстка інформаційна кампанія.

«Людей залякують позбавленням практично будь-яких прав. З початку 2025 року тих, хто не отримав російського документа, вноситимуть на спецоблік і позбавлятимуть статусу "іноземного громадянина"», — йдеться у повідомленні.

У ЦНС заявили, що ця примусова паспортизація є частиною ширшої стратегії Росії щодо зміни демографічного складу окупованих територій та спроби легітимувати контроль над українськими землями.

«Мешканці тимчасово захоплених територій опиняються перед складним вибором: або підкорятися і втратити свою ідентичність, або відмовитись і бути ізольованими від суспільства на своїй рідній землі. Така політика Кремля є черговим кроком у напрямку насильницької русифікації та асиміляції українців», — повідомляє ЦНС.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти під виглядом навчання патріотизму продовжують масштабну кампанію з вербування молоді на окупованих територіях України.