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Россия ночью нанесла массированный удар по Украине: известно, как отработала ПВО

12 сентября 2024, 10:25

Россия ночью нанесла массированный удар по Украине: известно, как отработала ПВО

ПВО сбила 44 дрона. Фото: Воздушные силы ПВО сбила 44 дрона. Фото: Воздушные силы

Российская армия 12 сентября атаковала Украину ракетами и ударными дронами-камикадзе, всего было обнаружено 69 российских целей — 5 ракет и 64 БПЛА. Силам и средствам противовоздушной обороны удалось сбить 44 дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

«Оккупанты ударили по Черниговщине двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Курской области и одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Брянской области, двумя крылатыми ракетами Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный), 64-мя ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Курск, Ейск — РФ, Чауда — Крым)», — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбито 44 ударных БпЛА. Три российских беспилотника улетели обратно в Россию, еще четыре — локально потеряны на территории Украины.

По состоянию 9:00 четыре ударных БпЛА остаются в воздушном пространстве Украины.

Этой ночью противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.

Ранее мы писали, что россияне обстреляли Сумскую область.

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