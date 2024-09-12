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Росія вночі завдала масованого удару по Україні: відомо, як відпрацювала ППО

12 вересня 2024, 10:25

Росія вночі завдала масованого удару по Україні: відомо, як відпрацювала ППО

ППО збила 44 дрони. Фото: Повітряні сили ППО збила 44 дрони. Фото: Повітряні сили

Російська армія 12 вересня атакувала Україну ракетами та ударними дронами-камікадзе, всього було виявлено 69 російських цілей — 5 ракет та 64 БПЛА. Силам та засобам протиповітряної оборони вдалося збити 44 дрони. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

«Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з Брянської області, двома крилатими ракетами Х-22/32 з літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний), 64 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ — РФ, Чауда — Крим)», — йдеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою збито 44 ударні БПЛА. Три ворожі безпілотники відлетіли назад до Росії, ще чотири — локально втрачені на території України.

Станом 9:00 чотири ударні БПЛА залишаються в повітряному просторі України.

Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.

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