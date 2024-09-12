Обстрелян Конотоп на Сумщине, один из пострадавших в коме

В ночь на 12 сентября Российская Федерация атаковала город Конотоп Сумской области. В результате «прилетов» есть разрушения и пострадавшие. Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

После взрывов мэр Конотопа рассказал, что агрессор нанес удары по инфраструктуре, в результате чего исчезли свет и вода, и жилой застройке в центре города.

Из-за атаки есть и пострадавшие. В настоящее время известно о двух госпитализированных. Один из них находится в коме. Точное количество раненых неизвестно.

Семенихин также сообщил, что водоснабжение в городе временно восстановлено. Он призвал жителей сделать запасы воды, поскольку утром на некоторое время водоснабжение будет отключено.

Кроме того, он отметил, что уже организован вывоз людей, чьи дома пострадали, в места для временного пребывания.

Позже мэр Конотопа сообщил, что сегодня, 12 сентября, движение трамваев в городе будет ограничено, поскольку противник разрушил трамвайный путь.