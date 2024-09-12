Пятерых поджигателей военных авто задержали в Киева, им грозит до 8 лет заключения

В Киеве задержали пятерых поджигателей автомобилей бойцов ВСУ. Фото: СБУ

В Киеве задержали пятерых приспешников российских спецслужб, совершавших поджоги в столице. Основными их «целями» были внедорожники и микроавтобусы ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 12 сентября.

Отмечается, что по указанию россиян мужчины подожгли пять автомобилей украинских военных в трех районах города. По ходу повреждения транспорта злоумышленники также оставляли провокационные листовки, направленные на дискредитацию ВСУ.

Злоумышленники действовали двумя группами по два человека, еще один «работал» самостоятельно. Они жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей, им от 21 до 29 лет. В Киев фигуранты приехали на заработки.

Во время поиска «легких денег» в телеграм-каналах на молодых людей вышли представители спецслужб России и предложили сотрудничество, заявили в СБУ.

Под инструктажем оккупантов фигуранты сначала находили подходящие цели и отправляли соответствующие фото своим российским кураторам для согласования.

Затем они прибывали в места парковки военных авто, поджигали их с помощью легковоспламеняющейся смеси и фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов для «отчетности». После этого они надеялись получить от россиян вознаграждение, однако обещанных денег так и не увидели.

Злоумышленники были задержаны «по горячим следам» в разных районах Киева. У них изъяты средства поджога, самодельные антиукраинские листовки и мобильные телефоны со свидетельствами преступных действий.

Следователи СБУ объявили фигурантам о подозрении. Мужчины находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала действовавшего в Дружковке Донецкой области российского агента. Злоумышленник шпионил за войсками, которые держат оборону на Краматорском направлении