Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

П'ятьох підпалювачів військових авто затримали у Києві, їм загрожує до 8 років ув'язнення

12 вересня 2024, 14:58

П'ятьох підпалювачів військових авто затримали у Києві, їм загрожує до 8 років ув'язнення

У Києві затримали п'ятьох підпалювачів автомобілів бійців ЗСУ. Фото: СБУ У Києві затримали п'ятьох підпалювачів автомобілів бійців ЗСУ. Фото: СБУ

У Києві затримали п'ятьох поплічників російських спецслужб, які робили підпали в столиці. Основними їхніми «цілями» були позашляховики та мікроавтобуси ЗСУ. Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 12 вересня.

Зазначається, що за вказівкою росіян чоловіки підпалили п'ять автомобілів українських військових у трьох районах міста. Під час пошкодження транспорту зловмисники також залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію ЗСУ.

Зловмисники діяли двома групами по дві людини, ще одна «працювала» самостійно. Вони є мешканцями Сумської, Полтавської та Миколаївської областей, їм від 21 до 29 років. До Києва фігуранти приїхали на заробітки.

Під час пошуку «легких грошей» у телеграм-каналах на молодих людей вийшли представники спецслужб Росії та запропонували співпрацю, заявили у СБУ.

Під інструктажем окупантів фігуранти спочатку знаходили відповідні цілі та надсилали відповідні фото своїм російським кураторам для погодження.

Потім вони прибували в місця паркування військових авто, підпалювали їх за допомогою легкозаймистої суміші та фіксували спалах на камери власних телефонів для «звітності». Після цього вони сподівалися одержати від росіян винагороду, проте обіцяних грошей так і не побачили.

Зловмисників було затримано «по гарячих слідах» у різних районах Києва. У них вилучено засоби підпалу, саморобні антиукраїнські листівки та мобільні телефони із свідченнями злочинних дій.

Слідчі СБУ оголосили фігурантам про підозру. Чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який діяв у Дружківці Донецької області. Зловмисник шпигував за військами, які тримають оборону на Краматорському напрямку

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
ЗСУ СБУ Київ підпал автомобіль

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:58
У Маріуполі збільшили темпи підготовки російських окупантів
10:22
Усіх місцевих жителів на окупованих територіях змушують отримувати паспорт РФ — ЦНС
08:15
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині — DeepState
23:19
Росія втратила винищувач Су-30СМ біля берегів Криму
23:00
Головне за день: У Покровській громаді – гуманітарна катастрофа. Обстріл Костянтинівки
21:48
У Донецьку жителям приходять дорогі платіжки за воду, якої немає у будинках: окупанти ігнорують людей
17:10
У компанії «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію з мобільним зв'язком у Кураховому, Селідовому та Українську
16:12
«Полковники нам не потрібні»: Гіркіну відмовили у відправленні з колонії на війну в Україну
12:40
Костянтинівка: Дві жінки загинули внаслідок обстрілу міста сьогодні вдень
12:20
«Я співпрацював із ФСБ із 2014 року!»: колишнього «мера» Макіївки судять за мародерство у Москві
10:53
Минулої доби армія РФ 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області: дві людини загинули
09:58
Російські військові просунулися біля Маринівки, в Українську та на околицях — DeepState
07:32
В Україну повернули ще шістьох дітей, у тому числі з окупованого Криму
23:45
Головне за день: РФ просунулась на Донеччині. Путін перекинув війська у Курську область
22:12
В Єнакієвому окупанти затримали дівчину-підлітка, яка прикурила цигарку від «Вічного вогню»
20:17
«Це точно погана новина»: на окупованій Донеччині росіяни збудують нову залізничну гілку
15:22
В окупованому Донецьку чоловік ударив ножем поліцейського: його затримано
10:51
Війська РФ просунулися біля Покровська, Курахового та Вугледару — DeepState
23:15
Головне за день: Армія РФ захопила Водяне. Вбивство людей в Українську
22:35
«ДНР»: Підлітка поранено в окупованій Горлівці через атаку дрона
усі новини
14:58
П'ятьох підпалювачів військових авто затримали у Києві, їм загрожує до 8 років ув'язнення
14:51
Двоє окупантів з білим прапором здалися в полон українським прикордонникам
14:38
Росіяни з артилерії вдарили по Веролюбівці на Донеччині: знищена гумдопомога, є загиблі та поранені
14:32
Російський БПЛА пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС
13:58
У Маріуполі збільшили темпи підготовки російських окупантів
13:51
Російські окупанти вдарили по Щуровому на Донеччині: виникла масштабна пожежа на базі відпочинку
13:25
РФ вдарила по селищу Красноярське та Костянтинівці: є жертва та постраждалі
13:13
Через авіаудари з боку кордону РФ знеструмлено понад 17 тисяч абонентів Донеччини
13:08
Війська Росії обстріляли Мирноград: рятувальники гасили масштабну пожежу на ринку та потрапили під повторний удар
12:58
У Росії на заводі, що випускає «Сонцепіки», виникла пожежа
12:55
У Костянтинівці організували підвезення води
12:26
Пенсійний фонд припиняє роботу у Костянтинівці
11:59
Через російську атаку на півночі Покровська неможливо відновити світло
11:43
Російські окупанти понад 30 разів атакували Донеччину за добу
10:59
Армія двічі атакувала інфраструктурні об`єкти Покровська: пошкоджено будинки
10:36
Внаслідок обстрілу знищено торгові павільйони на ринку в Мирнограді
10:25
Росія вночі завдала масованого удару по Україні: відомо, як відпрацювала ППО
10:22
Усіх місцевих жителів на окупованих територіях змушують отримувати паспорт РФ — ЦНС
09:58
Росіяни за добу обстріляли кілька міст та сіл на Донеччині: загинули шість людей, ще 13 – поранені
09:54
У Покровську зруйновано Димитрівський міст
усі новини
ВІДЕО
У Росії виникла пожежа на заводі, який випускає «Сонцепеки». Фото: Цаплієнко/Telegram У Росії на заводі, що випускає «Сонцепіки», виникла пожежа
12 вересня, 12:58
Міст з'єднував Покровськ та Мирноград. Фото: Донбас оперативний У Покровську зруйновано Димитрівський міст
12 вересня, 09:54
Російський винищувач Су-30СМ над Чорним морем. Фото: кадр із відео Спецпідрозділ ГУР збив російський винищувач Су-30СМ над Чорним морем: кадри операції
12 вересня, 08:58
Російський військовий у місті Українськ на Донеччині. Фото: кадр із відео Українські волонтери під час евакуації людей натрапили на військового РФ у місті Українськ на Донеччині: їм вдалося виїхати живими
11 вересня, 23:34
Місце удару по військах РФ під Маріуполем. Фото: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко Сили оборони України вночі вдарили по базах та складу БК росіян під Маріуполем: є загиблі та поранені військові РФ
11 вересня, 16:34
У Покровському районі аварія. Фото: ДСНС У Покровському районі сталася смертельна ДТП: загинули три людини
11 вересня, 14:46
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір