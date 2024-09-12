П'ятьох підпалювачів військових авто затримали у Києві, їм загрожує до 8 років ув'язнення

У Києві затримали п'ятьох підпалювачів автомобілів бійців ЗСУ. Фото: СБУ

У Києві затримали п'ятьох поплічників російських спецслужб, які робили підпали в столиці. Основними їхніми «цілями» були позашляховики та мікроавтобуси ЗСУ. Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 12 вересня.

Зазначається, що за вказівкою росіян чоловіки підпалили п'ять автомобілів українських військових у трьох районах міста. Під час пошкодження транспорту зловмисники також залишали провокаційні листівки, спрямовані на дискредитацію ЗСУ.

Зловмисники діяли двома групами по дві людини, ще одна «працювала» самостійно. Вони є мешканцями Сумської, Полтавської та Миколаївської областей, їм від 21 до 29 років. До Києва фігуранти приїхали на заробітки.

Під час пошуку «легких грошей» у телеграм-каналах на молодих людей вийшли представники спецслужб Росії та запропонували співпрацю, заявили у СБУ.

Під інструктажем окупантів фігуранти спочатку знаходили відповідні цілі та надсилали відповідні фото своїм російським кураторам для погодження.

Потім вони прибували в місця паркування військових авто, підпалювали їх за допомогою легкозаймистої суміші та фіксували спалах на камери власних телефонів для «звітності». Після цього вони сподівалися одержати від росіян винагороду, проте обіцяних грошей так і не побачили.

Зловмисників було затримано «по гарячих слідах» у різних районах Києва. У них вилучено засоби підпалу, саморобні антиукраїнські листівки та мобільні телефони із свідченнями злочинних дій.

Слідчі СБУ оголосили фігурантам про підозру. Чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який діяв у Дружківці Донецької області. Зловмисник шпигував за військами, які тримають оборону на Краматорському напрямку