Бойцы 46-й бригады опубликовали видео уничтожения большого количества техники и пехоты ВС РФ на Кураховском направлении

На Кураховском направлении в Донецкой области бойцы 46-й бригады уничтожили большое количество техники и пехоты российских войск. Скриншот видео

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ отбили один из крупнейших штурмов армии РФ на Кураховском направлении в Донецкой области. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале и опубликовали соответствующее видео.

Десантники уничтожили 9 БМП, 2 танка, 2 БТРа и еще 2 мотоцикла россиян, а также повредили 11 БМП.

«12 сентября российским оккупантам пришла в голову идея установить очередной рекорд. Четыре волны штурмов с 05:45 до полудня на позиции батальонов нашей бригады должны были, по замыслу врага, проломить оборону украинских десантников. Танки, БТРы, БМП, пехота на мотоциклах – в общей сложности на нас перло 46 единиц бронированных и не очень транспортных средств», — говорится в сообщении бригады.

Отмечается, что такого количества уничтоженной и поврежденной за один день российской техники на направлении ответственности 46-й бригады действительно не было.

«Точным огнем из всех имеющихся средств поражения собратья уничтожили 15 единиц (9 БМП, 2 танка, 2 БТРа и 2 мото) и вывели из строя 11 БМП», — заявили бойцы бригады.