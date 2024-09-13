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Бійці 46-ї бригади опублікували відео знищення великої кількості техніки та піхоти ЗС РФ на Курахівському напрямку

13 вересня 2024, 14:37

Бійці 46-ї бригади опублікували відео знищення великої кількості техніки та піхоти ЗС РФ на Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку на Донеччині бійці 46-ї бригади знищили велику кількість техніки та піхоти російських військ. Скріншот відео На Курахівському напрямку на Донеччині бійці 46-ї бригади знищили велику кількість техніки та піхоти російських військ. Скріншот відео

Бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ відбили один із найбільших штурмів армії РФ на Курахівському напрямку на Донеччині. Про це вони повідомили у своєму телеграм-каналі та опублікували відповідне відео.

Десантники знищили 9 БМП, 2 танки, 2 БТРи та ще 2 мотоцикли росіян, а також пошкодили 11 БМП.

«12 вересня російським окупантам спала на думку ідея встановити черговий рекорд. Чотири хвилі штурмів із 05:45 до полудня на позиції батальйонів нашої бригади мали, за задумом ворога, проломити оборону українських десантників. Танки, БТРи, БМП, піхота на мотоциклах – загалом на нас перло 46 одиниць броньованих та не дуже транспортних засобів», — йдеться у повідомленні бригади.

Зазначається, що такої кількості знищеної та пошкодженої за один день російської техніки на напрямку відповідальності 46-ї бригади справді не було.

«Точним вогнем з усіх наявних засобів ураження побратими знищили 15 одиниць техніки (9 БМП, 2 танки, 2 БТРи та 2 мото) і вивели з ладу 11 БМП», — заявили бійці бригади.

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