Украина и Россия провели обмен пленными: впервые за долгое время освобождены военнослужащие «Азова»

Освобожденные из плена украинские военные и гражданские. Фото: личная страница главы ОПУ Андрея Ермака в Телеграм

Украина и Россия провели обмен пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, 49 украинцев и украинок вернулись домой.

«Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова – девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось вернуть еще часть защитников и защитниц «Азовстали». Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук», – рассказал глава государства.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что состояние здоровья возвращенных из плена людей очень тяжелое.

«Многие потеряли десятки килограмм веса», – отметил он.

Как рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленным, этот обмен особенный, ведь впервые за длительное время удалось вернуть из плена украинских женщин: их среди освобожденных 23.

В частности, это гражданские украинки, которых россияне задержали и незаконно лишили свободы еще до полномасштабного вторжения. Удалось освободить также женщин, подвергшихся негуманному обращению, в частности из-за принудительного участия в так называемом «судебном процессе» над защитниками Мариуполя.

Также среди освобожденных 23 солдата и сержанта, 19 офицеров: восемь - представители ВСУ, в том числе двое из ТРО, двое из Нацполиции, четверо пограничников, 13 военных моряков, 15 защитников Мариуполя и «Азовстали» из Нацгвардии. Остальные семеро – гражданские.

Освобожденные из плена военные защищали Украину на Донецком, Луганском и Херсонском направлениях.

Посредником в организации этого обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты.

В Патронатной службе «Азова» сообщили, что после более чем двух лет плена домой вернулись 15 военнослужащих тогдашнего полка «Азов».

«Азовцы» попали в обмен впервые за длительное время. Это группа преимущественно из женщин.

Напомним, что 24 августа Украина обменяла 115 защитников на российских солдат, захваченных в Курской области.