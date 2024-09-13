Україна та Росія провели обмін полоненими: вперше за довгий час звільнені військовослужбовці «Азова»

Звільнені з полону українські військові та цивільні. Фото: особиста сторінка голови ОПУ Андрія Єрмака у Телеграм

Україна та Росія провели обмін полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, 49 українців та українок повернулися додому.

«Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили у заручники, коли вона приїхала дбати про хворого батька. Також вдалося повернути ще частину захисників та захисниць «Азовсталі». Вдома і Герой України, військовий медик Віктор Івчук», – розповів глава держави.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що стан здоров'я людей, які повернулися з полону, дуже важкий.

«Багато хто втратив десятки кілограм ваги», – зазначив він.

Як розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненим, цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося повернути із полону українських жінок: їх серед звільнених 23.

Зокрема, це цивільні українки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення. Вдалося звільнити також жінок, які зазнали негуманного поводження, зокрема через примусову участь у так званому «судовому процесі» над захисниками Маріуполя.

Також серед звільнених 23 солдати та сержанти, 19 офіцерів: вісім - представники ЗСУ, у тому числі двоє з ТРО, двоє з Нацполіції, четверо прикордонників, 13 військових моряків, 15 захисників Маріуполя та «Азовсталі» з Нацгвардії. Інші семеро – цивільні.

Звільнені з полону військові захищали Україну на Донецькому, Луганському та Херсонському напрямках.

Посередником в організації цього обміну виступили Об'єднані Арабські Емірати.

У Патронатній службі «Азова» повідомили, що після більш ніж двох років полону додому повернулися 15 військовослужбовців тодішнього полку «Азов».

«Азовці» потрапили в обмін вперше за тривалий час. Це група переважно із жінок.

Нагадаємо, що 24 серпня Україна обміняла 115 захисників на російських солдатів, захоплених у Курській області.