Войска РФ ударили по городам Константиновка и Белицкое на Донетчине: есть погибшие и раненые

13 сентября около 06:00 российские войска сбросили авиабомбу ФАБ-250 с УМПК на город Белицкое Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По ее словам, в результате атаки погиб 47-летний местный житель.

«Еще двое мужчин 37 и 67 лет получили осколочные ранения. Кроме того, около 11:30 ВС РФ нанесли очередной удар по городу Константиновка, вероятно, из ствольной артиллерии. В результате попадания средства поражения по территории многоквартирного дома у себя в квартире погибла 43-летняя женщина. В момент обстрела она находилась на кухне», – рассказала Медведева.

Напомним, что армия РФ за минувшие сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины, в результате чего четыре человека погибли, еще 10 – ранены.