Війська РФ вдарили по містах Костянтинівка та Білицьке на Донеччині: є загиблі та поранені

13 вересня близько 06:00 російські війська скинули авіабомбу ФАБ-250 з УМПК на місто Білицьке Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, внаслідок атаки загинув 47-річний місцевий житель.

«Ще двоє чоловіків 37 та 67 років отримали осколкові поранення. Крім того, близько 11:30 ЗС РФ завдали чергового удару по місту Костянтинівка, ймовірно, зі ствольної артилерії. Внаслідок влучання засобу ураження по території багатоквартирного будинку у себе у квартирі загинула 43-річна жінка. У момент обстрілу вона була на кухні», – розповіла Мєдвєдєва.

Нагадаємо, що армія РФ за минулу добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого чотири людини загинули, ще 10 – поранені.