Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: четыре человека погибли, еще 10 – ранены

За 12 сентября россияне убили четырех жителей Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В результате обстрелов три человека погибли в селе Веролюбовка и один – в поселке Красноярское.

Еще 10 человек в области за сутки получили ранения: четыре – в Красноярском, два – в Веролюбовке, два – в городе Константиновка, один – в городе Курахово и один – в поселке Сухая Балка.

Напомним, что 12 сентября российская армия из артиллерии ударила по машинам Красного Креста, которые привезли гуманитарную помощь жителям села Веролюбовка Донецкой области. В результате обстрела три сотрудника МККК погибли, еще два – получили ранения.