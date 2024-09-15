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Россияне убили одного человека и ранили 3 за сутки в Донецкой области

15 сентября 2024, 09:21

Россияне убили одного человека и ранили 3 за сутки в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 14 сентября, обстреляли Донецкую область. В результате ударов один человек погиб, кроме того, трое людей получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 14 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Цукурино», — отметил он.

По словам Филашкина, еще 3 человека получили ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2760 человек, травмированы — 6038. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что войска России захватили село Галицыновка в Покровском районе Донецкой области.

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