Войска России захватили село Галицыновка в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщает украинский OSINT-проект DeepState.



Также на этом направлении российские силы продвинулись в Украинске, возле Острого, Георгиевки.



На Торецком направлении войска РФ продвинулись в Нью-Йорке.

На Часовярском направлении российские военные продвинулись в районе Григоровки.

В Харьковской области российские оккупанты продвинулись в Синьковке и Песчаном.





Силы обороны Украины в Курской области России заняли села Ветрено, Дуровку и часть Журавлей в Кореневском районе Курской области.



Вместе с тем в ходе недавних контрнаступательных действий войска РФ вернули контроль над Снагостью и окрестными селами.