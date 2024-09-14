DeepState: РФ оккупировала Галицыновку на Донетчине, у ВСУ есть занятые и потерянные села в Курской области

Войска России захватили село Галицыновка в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщает украинский OSINT-проект DeepState.
Также на этом направлении российские силы продвинулись в Украинске, возле Острого, Георгиевки.
На Торецком направлении войска РФ продвинулись в Нью-Йорке.
На Часовярском направлении российские военные продвинулись в районе Григоровки.
В Харьковской области российские оккупанты продвинулись в Синьковке и Песчаном.
Силы обороны Украины в Курской области России заняли села Ветрено, Дуровку и часть Журавлей в Кореневском районе Курской области.
Вместе с тем в ходе недавних контрнаступательных действий войска РФ вернули контроль над Снагостью и окрестными селами.
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