Росіяни вбили одну людину та поранили 3 за добу на Донеччині

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 14 вересня, обстріляли Донецьку область. Внаслідок ударів одна людина загинула, крім того, троє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 14 вересня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Цукуріно», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 3 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 2760 осіб, травмовано — 6038. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що війська Росії захопили село Галицинівка у Покровському районі Донецької області.