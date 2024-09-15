Силы ПВО ночью сбили одну ракету и 10 дронов — Воздушные силы

ПВО сбила ракету и БПЛА. Фото: Воздушные силы ВСУ

Российская армия 15 сентября атаковала территорию Украины с помощью 3 ракет и 14 ударных дронов-камикадзе. Известно, что силы и средства противовоздушной обороны сбили 11 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 15 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 17-ти средств воздушного нападения противника», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что оккупанты ударили по Одесской области двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области, а также 14-ю ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Курск — РФ, Чауда — Крым).



В результате противовоздушного боя сбито одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 10 ударных БпЛА.



Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за 14 сентября обстреляли Донецкую область. В результате ударов один человек погиб, кроме того, трое людей получили ранения.